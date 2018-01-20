Умерла актриса из ”Основного инстинкта” Дороти Мэлоун

В США в возрасте 93 лет скончалась актриса Дороти Мэлоун, получившая ”Оскар” в 1957 году. Смерть наступила по естественным причинам, сообщает Associated Press со ссылкой на дочь актрисы.

Мэлоун умерла в своем родном городе Даллас, не дожив всего несколько дней до 94-летия. Соболезнования в связи с ее смертью принесла актриса Миа Фэрроу, с которой Мэлоун сыграла в мыльной опере 1960-х ”Пейтон Плейс”.

За свою карьеру актриса снималась в картинах с такими звездами, как Хамфри Богарт и Лорен Бэколл (”Глубокий сон”, 1946), Рок Хадсон (”Слова, написанные на ветру”, 1956), а также Рональд Рейган — в будущем 40-й президент США, а тогда известный актер. Вместе они снялись в картине ”Закон и порядок” в 1953 году.

За роль в картине ”Слова, написанные на ветру” Дороти Мэлоун была удостоена премии Американской киноакадемии за лучшую женскую роль второго плана в 1957 году. Однако наибольшую популярность актриса завоевала ролью Констанс Маккинзи в ”Пейтон Плейс”. Последней работой Мэлоун стала картина ”Основной инстинкт”, где она снялась с Майклом Дугласом и Шэрон Стоун.