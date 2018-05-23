23.05.2018, 09:30

Умер выдающийся американский писатель Филип Рот


bbcrussian.com
EST
Умер выдающийся американский писатель Филип Рот
REUTERS

Филип Рот, один из наиболее выдающихся романистов послевоенной Америки, умер в возрасте 85 лет, сообщают американские СМИ.

Рот получил всемирную известность как автор романов "Случай Портного", "Освобожденный Цукерман", "Наплевательство", "Заговор против Америки" и других.

Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее.

Вместе с тем, писатель за свою жизнь собрал большинство других престижных литературных наград, в том числе Пулитцеровскую премию 1998 года за "Американскую пастораль" и Международную Букеровскую премию 2011 года.

Читатели часто обращали внимание на присутствующую во многих произведениях писателя тему еврейской жизни, однако сам Рот не соглашался считать себя "еврейско-американским писателем".

"Эпитет "еврейско-американский писатель" для меня лишен смысла, — говорил он. — Если я не американец, то я никто".

Всего на протяжении своей карьеры Филип Рот издал более 30 романов. Последний из них вышел в свет в 2009 году.

В 2014 году писатель дал интервью Би-би-си, которое, согласно его замыслу, стало для него последним.

"Гарантирую вам, что это мое последнее выступление по телевидению… и вообще последнее появление на любой сцене где бы то ни было", — сказал тогда американский классик.

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