28.03.2018, 12:53

Умер Виктор Калашников

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Gazeta.ru
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Kalašnikov
KalašnikovFoto: Sebastien RIEUSSEC, AFP

Скончался советский и российский конструктор, оружейник, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, Виктор Калашников, передает РИА ”Новости”.

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