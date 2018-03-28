Умер Виктор Калашников

Скончался советский и российский конструктор, оружейник, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, Виктор Калашников, передает РИА ”Новости”.
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Скончался советский и российский конструктор, оружейник, сын выдающегося конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, Виктор Калашников, передает РИА ”Новости”.
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