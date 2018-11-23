23.11.2018, 11:30

Умер уже второй глава ГРУ за три года. Он почувствовал себя плохо после встречи с Путиным

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rus.delfi.ee
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Умер уже второй глава ГРУ за три года. Он почувствовал себя плохо после встречи с Путиным
AFP

Игорь Коробов возглавлял ГРУ с января 2016 года. О ведомстве много говорили — но сам Коробов в основном молчал, пишет "Медуза".

Генерал-полковник Игорь Коробов возглавил Главное управление Генштаба (именно так ведомство называется официально последние восемь лет, а не ГРУ, но в начале ноября Владимир Путин предложил вернуть в название слово ”разведывательное”) в январе 2016 года.

Он родился в 1956 году в Вязьме, а в 1977 году окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище, после чего работал в истребительном авиационном полку. Позже, окончив ”Консерваторию” (основное образовательное учреждение ГРУ), он стал кадровым военным разведчиком, а потом начал курировать основной департамент ГРУ — направление стратегической разведки, в которое входит управление всеми резидентурами. Его назначение на должность начальника ГРУ было логичным продолжением традиции: в последние несколько десятков лет именно руководителей управления резидентур обычно ставят во главе ГРУ.

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За почти три года, которые Игорь Коробов провел на своем посту, он чаще всего появлялся в новостях, связанных с санкциями США, — в конце декабря 2016 года глава ГРУ и несколько его заместителей подпали под санкции из-за обвинений в попытке повлиять на выборы американского президента (по версии США, эти атаки курировало именно ГРУ).

Несмотря на включение в список, Коробов в феврале 2018 года вместе с руководителями ФСБ и СВР впервые в истории ездил в Вашингтон на встречу с руководителями спецслужб США для обсуждения борьбы с терроризмом. Судя по всему, они летали туда на ”кокаиновом самолете” — ИЛ-96-300 специального летного отряда ”Россия”, на котором, как сообщало РБК, из Аргентины в Москву собирались перевезти 400 килограммов кокаина (операция была пресечена аргентинской полицией).

Борьба с терроризмом — и связанные с ней обвинения в адрес США — также была основной темой редких публичных выступлений Коробова в статусе главы ГРУ. Так, в апреле 2017 года он заявлял, что американцы плохо боролись с экстремистами в Афганистане — и ”оставили афганцев лицом к лицу со сложными внутриполитическими проблемами, разрушенной экономикой, неразвитой социальной сферой и многократно выросшим наркотрафиком”. В августе того же года Коробов подробно рассказывал о ситуации в Сирии — и о том, какие тактики используют боевики ”Исламского государства”.

21 ноября Коробов умер ”после продолжительной болезни”. Журналисты писали, что он почувствовал себя плохо после встречи с Путиным

Коробов никак не комментировал выдвинутые Великобританией обвинения в том, что сотрудники ГРУ пытались отравить Сергея и Юлию Скрипаль в английском Солсбери. Не отреагировали в ГРУ и на расследования The Insider и Bellingcat, в которых рассказывается, что Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые в попытке отравления, на самом деле являются Героями России и действующими сотрудниками ГРУ, а их настоящие имена — Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

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Журналист Сергей Канев в одном из своих материалов рассказывал, что в сентябре 2018 года Коробова якобы ”вызвали на ковер” к Владимиру Путину, после чего военному стало плохо. ”Не исключено, что до конца года Коробова снимут с должности, а на его место поставят родившегося в Ленинграде генерала Сергея Гизунова”, — предполагал Канев.

22 ноября 2018 года Минобороны сообщило, что Коробов умер в возрасте 62 лет — ”после тяжелой и продолжительной болезни”. Исполнять обязанности главы ГРУ теперь будет 58-летний Игорь Костюков — один из руководителей военной операции в Сирии; как утверждают источники РБК, скорее всего, именно он и возглавит ведомство.

Предыдущий начальник ГРУ тоже умер, занимая эту должность. Сотрудники разведки часто погибают при загадочных обстоятельствах

Генерал-полковник Игорь Сергун, возглавлявший ГРУ четыре года, умер в январе 2016 года. По официальной версии, это произошло в доме отдыха ФСБ ”Москвич” в Подмосковье после внезапного сердечного приступа.

По данным расследователей из Stratfor, Сергун умер в другой день, находясь в Ливане; что он там делал, неизвестно. ”Если сообщение о том, что он умер в Ливане, верно, то возникают вопросы о том, что Сергун делал в стране, которая является горячей точкой работы всех мировых разведслужб, и почему Кремль скрывает, что он скончался за границей”, — указывали в Stratfor.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и источники в ГРУ опровергали версию Stratfor. Однако в марте 2016 года ливанская газета Al-Akhbar, близкая к ”Хизбалле” и сирийским властям, сообщила, что Сергун погиб в Ливане во время ”непростой секретной операции” в Бейруте, в которую были вовлечены арабские и ближневосточные спецслужбы.

Высокопоставленные сотрудники российской разведки нередко умирают при загадочных обстоятельствах. Вот только несколько случаев: в 1992 году заместитель начальника ГРУ погиб в автомобильной аварии; в 1993 году в похожей аварии погиб начальник военной контрразведки Тихоокеанского флота. В 1996 году одного из руководителей ГРУ сбил насмерть автомобиль; в 1997 году из окна своей квартиры выбросился генерал-майор ГРУ. В 1999 году заместитель начальника ГРУ разбился в автомобильной аварии. В 2009 году замначальника ГРУ Юрий Иванов поехал в командировку в Сирию — вскоре его нашли мертвым на берегу моря в турецкой деревне. Бывший глава резидентуры СВР в Америке Сергей Третьяков, ставший перебежчиком и передававший документы США, умер в 2012 году, подавившись куском мяса в ресторане.

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