Умер студент из США, осужденный в КНДР за плакат на 15 лет

23-летний американский студент Отто Уормбир, проведший 15 месяцев в тюремном заключении в Северной Корее, умер в США.

Об этом говорится в заявлении семьи Уормбира.

Уормбира доставили в США в состоянии комы 13 июня и положили в больницу города Цинциннати в штате Огайо.

Президент США Дональд Трамп осудил "жестокость северокорейского режима" в связи со смертью Уормбира.

"Судьба Отто лишь укрепляет приверженность моей администрации задаче предотвращения подобных трагедий невинных людей. Людей, страдающих от режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство", — заявил Трамп.

Уормбир приехал в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы. Под конец поездки он был арестован, тогда как остальным было позволено уехать.

Спустя два месяца американец предстал перед телеобъективами северокорейского телевидения. Его ввели в зал под конвоем.

Уормбир рассказал на камеру, что арестован за попытку украсть из гостиницы агитационный плакат — он якобы был ему нужен "в качестве трофея" для американской церкви.

На пресс-конференции, которая имела признаки постановочной, арестованнный поведал, что действовал с "молчаливого одобрения властей США", чтобы нанести урон трудовой этике и мотивации корейского народа.

В марте суд Пхеньяна признал Уормбира виновным в совершении государственного преступления и приговорил к 15 годам тюремного заключения.

Проведя 15 месяцев в заключении в Северной Корее, Уормбир вернулся в США в состоянии комы. Как заявили северокорейские власти, они освободили заключенного "из гуманных соображений".

Врачи в медицинском центре Цинциннати говорили, что не видят признаков физического насилия над Отто, однако они не верили и в версию северокорейских властей, согласно которой у Отто был ботулизм и он впал в кому, приняв таблетку снотворного.

Неизвестно, что именно случилось с Отто в промежутке между вынесением приговора и сообщением о том, что его выпускают, сделанным американскими властями 14 июня.