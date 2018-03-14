Умер Стивен Хокинг

Английский физик-теоретик и популяризатор науки умер в возрасте 76 лет, сообщает Daily Mail.

”Мы глубоко опечалены известием, что наш любимый отец скончался сегодня. Он был великим ученым и экстраординарным человеком, чье наследие будет жить долгие годы. Его мужество и настойчивость в сочетании с его великолепием и чувством юмора вдохновляли людей по всему миру. Однажды он сказал: ”Во вселенной не было бы особенного смысла, если бы она не была домом, в котором живут любимые люди”. Мы всегда будем по нему скучать”, — говорится в заявлении детей ученого, Люси, Роберта и Тима.

Хокинг изучал теорию возникновения мира в результате Большого взрыва, а также теорию черных дыр. Он высказал гипотезу, что черные дыры малой массы энергию, испуская особенное излучение (получившее название ”излучение Хокинга”) по своему горизонту событий и, в конце концов, ”умирают”.

За вклад в науку Хокинг получил множество наград, включая Премию Эйнштейна, Премию по фундаментальной физике и Медаль Альберта Королевского общества искусств.