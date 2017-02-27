Умер создатель передачи "Жди меня" Сергей Кушнерев

Российский журналист и телевизионный продюсер Сергей Кушнерев скончался на 55-м году жизни.

Об этом сообщили генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов и российская "Новая газета", одним из основателей которой был Кушнерев.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Кушнерев экстренно доставлен в больницу с повторным инсультом. Он был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Кушнерев в 1990-е годы был главным редактором телекомпании "ВИД". Он также известен как создатель программы "Жди меня" и шоу "Последний герой".

С 2001 года Кушнерев был членом Академии российского телевидения, которая организует премию ТЭФИ. Сам он также несколько раз получал эту премию.