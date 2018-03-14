Умер создатель фильмов о Мэри Поппинс и соломенной шляпке

Режиссер и сценарист Леонид Квинихидзе скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 80 лет, сообщает Союз кинематографистов России.

”13 марта 2018 года на 81-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера театра и кино, Заслуженного деятеля искусств России Квинихидзе Леонида Александровича. Приносим соболезнования родным и близким”, — говорится в сообщении союза.

Леонид Квинихидзе скончался во вторник 13 марта в Покровской больнице Санкт-Петербурга на 81 году жизни, сообщил РБК пресс-секретарь ”Ленфильма” Артем Аграфенин, добавив, что дата и время похорон станут известны позднее.

Квинихидзе был учеником Григория Козинцева и дебютировал в кино в середине 1960-х годов. Широкую известность получил созданный Квинихидзе в 1973 году телесериал ”Крах инженера Гарина”, главную роль в котором сыграл Олег Борисов.

Однако настоящую славу Квинихидзе принесли музыкальные фильмы — ”Соломенная шляпка” (1974), ”Небесные ласточки” (1976), ”31 июня” (1978), ”Шляпа” (1981) и ”Мэри Поппинс, до свидания” (1983).

У Леонида Квинихидзе была сложная судьба, рассказала РБК актриса и балерина Наталья Трубникова, сыгравшая главную роль в его фильме ”31 июня”.

”Его фильмы ”31 июня” и ”Небесные ласточки” критиковали и закрывали на несколько лет. Они опережали свое время. Он очень сильно переживал. У него все время в жизни все обрывалось”, — рассказала актриса.

По ее словам, на съемочной площадке Квинихидзе всегда был сдержанным и терпеливым. ”Очень интеллектуальный и интеллигентный, он был скромным и сдержанным, терпел, пока оператор по три часа выставлял свет. Он потрясающе относился к артистам балета, никогда не повышал голос, перед съемками собирал нас в маленьком кинотеатре Мосфильма и показывал все мировые известные музыкальные фильмы, приглашал на репетиции к себе домой. Это потрясающий, великолепный режиссер. Светлая память”, — сказала актриса.

В 1990–2000-е годы Квинихидзе был главным режиссером и художественным руководителем различных театров России и Украины, в том числе московского государственного театра ”Мюзик-холл” и Одесского театра музыкальной комедии.

В 2006 году за поставленный в Новосибирском Те​атре музыкальной комедии спектакль ”Фигаро здесь!” Квинихидзе был удостоен премии ”Золотая маска”.