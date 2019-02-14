Умер советский и российский певец Сергей Захаров

Причиной смерти стала сердечная недостаточность, пишет "Медуза".

Сергей Захаров родился в 1950 году в Николаевской области Украины. Он окончил Ленинградское музыкальное училище имени Римского-Корсакова, а с 1973 года стал работать в Ленинградском мюзик-холле.

В 1974 году Захаров получил первую премию на международном конкурсе ”Золотой Орфей” в Болгарии и ”Сопот-1974” в Польше. Популярность певцу принесло участие в фильме ”Небесные ласточки”, в котором он снялся вместе с Людмилой Гурченко и Андреем Мироновым.

Захаров исполнял как эстрадные композиции и романсы (”Три белых коня”, ”Татьянин день”, ”Отцвели хризантемы”, ”Московские окна”, ”Очи черные”), так и оперные произведения. Награжден Орденом Дружбы за заслуги в области культуры и искусства.