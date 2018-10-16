Умер соучредитель Microsoft
Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на его семью.
Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на его семью.
Отмечается, что Аллен скончался от онкологического заболевания.
Ранее сообщалось, что он проходит лечение от неходжкинской лимфомы (НХЛ). Отмечалось, что в 2009 году Аллену удалось приостановить течение болезни.
Сестра сооснователя Microsoft Джуди Аллен отметила, что ее брат был ”во всех смыслах замечательным человеком”, которого во всем мире знали как IT-разработчика и филантропа.
Regional information security officer
ALD AUTOMOTIVE EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Materjali kvaliteedi spetsialist
OTTO BOCK ESTONIA AS
Tähtaeg: 19.10.2018
Tootekonsultant-müügiesindaja
EASTCON AG EESTI AS
Tähtaeg: 21.10.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.