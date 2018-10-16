16.10.2018, 12:00

Умер соучредитель Microsoft


Gazeta.ru
EST
Умер соучредитель Microsoft
KEVIN KRUFF, AFP

Сооснователь корпорации Microsoft Пол Аллен скончался в возрасте 65 лет, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на его семью.

Отмечается, что Аллен скончался от онкологического заболевания.

Ранее сообщалось, что он проходит лечение от неходжкинской лимфомы (НХЛ). Отмечалось, что в 2009 году Аллену удалось приостановить течение болезни.

Сестра сооснователя Microsoft Джуди Аллен отметила, что ее брат был ”во всех смыслах замечательным человеком”, которого во всем мире знали как IT-разработчика и филантропа.

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