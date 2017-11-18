Умер сооснователь группы AC/DC Малькольм Янг

Скончался один из основателей австралийской группы AC/DC Малькольм Янг. Сообщение об этом появилось на официальной странице группы в фейсбуке. Музыканту было 64 года.

"С глубокой и искренней грустью AC/DC сообщает о смерти Малкольма Янга. Малкольм вместе с Агнусом был основателем и создателем AC/DC. Он был движущей силой группы с присущей ему самоотверженностью и преданностью. Как гитарист, автор песен и провидец, он был и уникальным человеком", — говорится в сообщении.

Малькольм Янг перестал выступать с группой в 2014 году из-за болезни. У него была диагностирована деменция. Во время его последнего концертного турне Янгу из-за проблем с памятью перед каждым концертом приходилось заново разучивать песни AC/DC, в написании которых он в свое время принимал участие. Вместо него к группе присоединился его племянник Стиви Янг.

Выходец из Шотландии Малькольм Янг вместе с братом Ангусом основал группу AC/DC в Сиднее в 1973 году. Коллектив считается одним из первопроходцев в жанре хард-рок.