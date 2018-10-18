На 32-м году жизни скончался солист группы ”Нэнси” Сергей Бондаренко. О трагедии сообщил в фейсбуке его отец и основатель поп-коллектива — Анатолий Бондаренко.
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Мошенники украли через приложение по заказу такси данные кредитной карты и сняли со счета приличную сумму
18.10.2018
Delfi на Таллиннской неделе моды 2018 | Без эпатажа не обошлось: слякоть, стразы на мягком месте и ожерелье из баранок
18.10.2018
Вот и стартовало главное модное событие Эстонии этого года — осенняя Tallinn Fashion Week, отмечающая 15-летие. Открыл подходящий к сезону показ бренда верхней одежды WOOM. Но звездный момент первого дня недели моды пришелся на вручение престижной награды “Золотой иглы”. Собравшаяся в зале публика явно не ожидала такого поворота событий.
Умер солист группы ”Нэнси”
18.10.2018
Керченский стрелок не мог действовать один — у него были сообщники. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов. Однако он подчеркнул, что помогали стрелку лишь на этапе планирования. Тем временем некоторые очевидцы трагедии заявляют, что в колледже стреляли несколько человек — двое или трое, поскольку автоматные очереди слышались из нескольких мест одновременно.
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Võtmeklientide müügijuht
NEFAB PACKAGING OÜ
Tähtaeg: 25.10.2018
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Riigihangete osakonna juhataja
RIIGI TUGITEENUSTE KESKUS
Tähtaeg: 24.10.2018
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RICHTER GEDEON EESTI FILIAAL
Tähtaeg: 12.11.2018
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Logistik
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Tähtaeg: 31.10.2018
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Сегодня — очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Ситуация в турнирной таблице, благодаря случившейся перед стартом чемпионата экстренной реформе подсчета очков, весьма непредсказуемая, как сообщает автор официальной страницы Лиги в интернете. К тому же из-за частоты игр стали гораздо выше шансы середняков и андердогов победить в матчах с лидерами. Одним из важных компонентов этой непредсказуемости стали нероссийские команды. И одна из них — уже почти родной нам "Йокерит" — сегодня сыграет в Нижнем Новгороде с местным "Торпедо".
Плитка на вашей кухне подвергается самым разнообразным воздействиям. Саму ее можно почистить довольно легко, но вот затирка между плитками весьма пориста, потому активно накапливает всяческие загрязнения. В магазине вы сможете найти много мощных чистящих средств, однако Furnish Home предлагает приготовить чистящее средство для плиточных швов своими руками.