29.08.2017, 19:45

Умер скрипач Дмитрий Коган


Gazeta.ru
EST
Умер скрипач Дмитрий Коган
Foto: Sergey Pyatakov, RIA Novosti

Заслуженный артист России, известный скрипач Дмитрий Коган скончался в Москве на 39 году жизни, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственников музыканта.

По словам родных, Коган скончался 29 августа в Москве после тяжелой болезни. Похороны состоятся в субботу, 2 сентября, передает Gazeta.ru.

Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной династии. Он с шести лет начал заниматься на скрипке в ЦМШ при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии