26.08.2018, 09:13

Умер сенатор Джон Маккейн

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ИТАР-ТАСС
EST 3
John McCain
John McCainFoto: BRIAN SNYDER, REUTERS

Американский сенатор Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), у которого была диагностирована опухоль мозга, умер в возрасте 81 года.

"Сенатор Джон Сидни Маккейн III скончался в 16:28 25 августа 2018 года", — говорится в заявлении, распространенном аппаратом законодателя в субботу. В нем отмечается, что в этот момент рядом с ним находились члены его семьи.

"Он скончался так же, как и жил — на своих правах, в окружении людей, которых он любил, в месте, которое любил больше других", — написала супруга Маккейна Синди на своей странице в Twitter.

В аппарате сенатора отметили, что Маккейн "служил верой и правдой Соединенным Штатам на протяжении 60 лет". Свои соболезнования в связи со смертью политика выражают как республиканцы, так и демократы.

Решение прекратить лечение

24 августа семья сенатора объявила, что Маккейн прекратил лечение в связи с необратимой прогрессией заболевания.

О диагнозе сенатора США объявили 19 июля 2017 года. Представители Маккейна сообщили тогда, что 14 июля того же года хирурги медицинского центра в Финиксе (штат Аризона) успешно провели операцию по удалению пятисантиметрового сгустка крови из левого глаза сенатора.

Специалист, который участвовал в операции, продолжавшейся больше трех часов, сообщил тогда CNN, что у законодателя диагностирована глиобластома, связанная с образованием тромба. По словам врача, в результате хирургического вмешательства опухоль удалили. Ранее у сенатора был диагностирован рак кожи.

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