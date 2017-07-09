Умер российский блогер Антон Носик

В Москве на 52-м году жизни умер блогер, журналист Антон Носик.

В ночь на воскресенье, 9 июля, в Москве умер блогер Антон Носик. Об этом написали член совета директоров газеты ”Ведомости” Демьян Кудрявцев в своем Facebook и блогер Илья Варламов. Информацию РБК подтвердили и знакомые Носика.

По информации Варламова, Носик умер около двух часов ночи 9 июля. Как рассказали радиостанции ”Эхо Москвы” знакомые Носика, причиной смерти стал сердечный приступ.

Антон Носик родился в 1966 году в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. В 1989 году окончил лечебный факультет Московского государственного медико-стоматологического университета. С 1990 по 1997 год жил в Израиле, где параллельно начал заниматься журналистикой.

В 1998 году при содействии Фонда эффективной политики основал Gazeta.ru, а в 1999 году — Lenta.ru, главным редактором которого был до 2004 года. Участвовал в создании NEWSru и других медиапроектов. С 2009 по 2011 год был главным редактором портала BFM.ru.

В 2005 году стал соучредителем благотворительного фонда ”Помоги.org”, также работал в компании SUP Media бизнесменов Эндрю Полсона и Александра Мамута, которая сначала приобрела у Six Apart, владельца LiveJournal (ЖЖ), лицензию на обслуживание русскоязычного сектора ”Живого журнала”, а затем и весь LiveJournal.

Носик вел популярный блог в ”Живом журнале”, за один из постов о военной операции в Сирии его судили по по ч. 1 ст. 282 УК РФ и признали виновным в экстремизме, обязав выплатить штраф в размере 500 тыс. руб.