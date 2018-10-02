Умер Роман Карцев

Умер эстрадный артист Роман Карцев. Ему было 79 лет.
О смерти Карцева в фейсбуке сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая, передает Медуза
Новость дополняется.
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О смерти Карцева в фейсбуке сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая, передает Медуза
Новость дополняется.
Müügimeeskonna juht
LUNA GROUP (ARIKO RESERV OÜ)
Tähtaeg: 08.10.2018
Eluslooduseosakonna juhataja
KESKKONNAAGENTUUR
Tähtaeg: 04.10.2018
Toiduosakonna juhataja
VETERINAAR- JA TOIDUAMET
Tähtaeg: 04.10.2018
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