02.10.2018, 12:02
Умер Роман Карцев
Умер эстрадный артист Роман Карцев. Ему было 79 лет.
Умер эстрадный артист Роман Карцев. Ему было 79 лет.
О смерти Карцева в фейсбуке сообщила жена Михаила Жванецкого Наталья Жванецкая, передает Медуза
Новость дополняется.
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