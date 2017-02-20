Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин

Скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. Как сообщили в российском министерстве иностранных дел, он умер в Нью-Йорке за день до своего 65-летия.

"Выдающийся российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Выражаем родным и близким Виталия Ивановича Чуркина глубокие соболезнования", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

Как рассказал агентству Рейтер заместитель постпреда Владимир Сафронков, Чуркину внезапно стало плохо, когда он находился в своем офисе в российской миссии при ООН. Дипломата отвезли в больницу, где он скончался. Точная причина смерти пока не называется.

"Потрясена смертью Виталия Чуркина. Виртуоз дипломатии и полный сострадания человек, который делал все в его силах, чтобы сгладить разногласия в российско-американских отношениях", - так отреагировала в "Твиттере" Саманта Пауэр, которая была постпредом США при ООН во время второго президентского срока Барака Обамы.

"Работа постпреда при ООН очень тяжелая, я знаю, что это такое, я считаю, что из дипломатических должностей эта - наиболее сложная. В силу того, что приходится заниматься не двусторонними отношениями, а всеми проблемами, которые стоят перед миром", - сказал в беседе с Би-би-си Сергей Орджоникидзе, заместитель генсекретаря ООН и гендиректор отделения ООН в Женеве в 2002-2011 годах. Он отметил, что Виталий Чуркин "в личном плане был талантливым человеком, с чувством юмора". "Он умело отстаивал интересы России в ООН и пользовался заслуженным уважением своих коллег", - добавил Орджоникидзе.

Виталий Чуркин родился в 1952 году. В 1974 году он окончил МГИМО, после чего пошел работать в министерство иностранных дел СССР. Первые несколько лет он работал в отделе переводов, а в 1980-х годах его перевели сначала вторым, а потом первым секретарем в посольство в США.

В 1989 году Чуркин занял должность пресс-секретаря министра иностранных дел СССР, а в 1992 году стал заместителем министра иностранных дел России. Он стал первым российским дипломатом, который проводил регулярные открытые брифинги для иностранных журналистов.

С 1994-го по 1998 год Чуркин работал российским послом в Бельгии и представителем России при НАТО, а с 1998-го по 2003 год занимал должность российского посла в Канаде. Постоянным представителем России при ООН он стал в 2006 году, до этого он был послом по особым поручениям российского МИД.

Свои соболезнования близким Чуркина выразили зарубежные дипломаты и коллеги по российскому внешнеполитическому ведомству.

"Сегодня в Нью-Йорке скоропостижно скончался Виталий Иванович Чуркин. Завтра ему исполнилось бы 65 лет. Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека" - написала в "Фейсбуке" официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Абсолютно опустошен новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Гигант дипломатии с замечательным характером. Покойся с миром", - написал постоянный представитель Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

"Его присутствие было настолько привычным, что я действительно в шоке. Мы сопереживаем его семье, близким и властям России", - заявил заместитель пресс-секретаря генсека ООН Фархан Хак.