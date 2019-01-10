Умер последний глава Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Во время путча августа 1991 года Анатолий Лукьянов фактически присоединился к организаторам госпереворота, хотя не вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В итоге после провала путча и победы сторонников президента РСФСР Бориса Ельцина Лукьянов был арестован, как и члены ГКЧП. Однако политически осторожному советскому юристу удалось вскоре вернуться в большую политику.

После ареста Лукьянову предъявили обвинение в измене Родине. Потом обвинение было изменено на "заговор с целью захвата власти" и "превышение властных полномочий". Затем следователи вернулись к первоначальному обвинению.

В декабре 1993 года Лукьянов был избран депутатом Государственной думы первого созыва по одномандатному округу от Смоленской области. А 23 февраля 1994 года Госдума амнистировала Лукьянова и других фигурантов дела о ГКЧП.

С 1993 по 2003 годы Лукьянов оставался депутатом Государственной думы, избираясь от Смоленской области. С 1994 по 2000 годы он также был членом президиума ЦК КПРФ.

С 2004 года Анатолий Лукьянов являлся профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Он также был действительным членом Петровской академии наук и искусств, Академии адвокатуры и Международной академии информатизации при ООН, сообщает сайт юрфака МГУ.

Лукьянов входил в центральный совет Ассоциации юристов России и был членом Союза писателей России. Он был награжден орденом Октябрьской революции (1980), орденом Трудового Красного знамени. В 2012 году политику присвоили звание заслуженного юриста РФ.

Анатолий Лукьянов был автором более 350 научных публикаций и учебников, в основном по теории советского права. Среди его книг — "Переворот мнимый и настоящий" (1993), "Август 91-го. А был ли заговор?" (2010). Он также издавал сборники своих стихов.