Умер последний глава Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов

Последний в истории председатель Верховного совета СССР, бывший депутат Госдумы Анатолий Лукьянов умер в среду в возрасте 88 лет. Информацию об этом на своей официальной странице в Twitter разместил губернатор Смоленской области Алексей Островский.
"Пришла очень печальная новость. Сегодня ушел из жизни известный смолянин и замечательный человек — последний председатель Верховного Совета СССР А. И. Лукьянов. Анатолий Иванович оказал мне большую честь, став моим доверенным лицом на всенародных выборах губернатора. Вечная память", — говорится в сообщении.
Анатолий Лукьянов родился 7 мая 1930 года, в Смоленске, передает ТАСС. В 1953 году он окончил юридический факультет МГУ, после чего работал в комиссии при Совете министров и был направлен юрисконсультом в Венгрию, а затем — в Польшу. Позднее Лукьянов принимал участие в подготовке проекта Конституции СССР 1977 года.
С 1986 года Анатолий Лукьянов являлся членом ЦК КПСС. В период с марта 1990 год по сентябрь 1991 года он занимал должность председателя Верховного совета СССР. Лукьянов сменил на этом посту Михаила Горбачева, которого избрали президентом СССР.пе
Во время путча августа 1991 года Анатолий Лукьянов фактически присоединился к организаторам госпереворота, хотя не вошел в состав Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). В итоге после провала путча и победы сторонников президента РСФСР Бориса Ельцина Лукьянов был арестован, как и члены ГКЧП. Однако политически осторожному советскому юристу удалось вскоре вернуться в большую политику.
После ареста Лукьянову предъявили обвинение в измене Родине. Потом обвинение было изменено на "заговор с целью захвата власти" и "превышение властных полномочий". Затем следователи вернулись к первоначальному обвинению.
В декабре 1993 года Лукьянов был избран депутатом Государственной думы первого созыва по одномандатному округу от Смоленской области. А 23 февраля 1994 года Госдума амнистировала Лукьянова и других фигурантов дела о ГКЧП.
С 1993 по 2003 годы Лукьянов оставался депутатом Государственной думы, избираясь от Смоленской области. С 1994 по 2000 годы он также был членом президиума ЦК КПРФ.
С 2004 года Анатолий Лукьянов являлся профессором кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Он также был действительным членом Петровской академии наук и искусств, Академии адвокатуры и Международной академии информатизации при ООН, сообщает сайт юрфака МГУ.
Лукьянов входил в центральный совет Ассоциации юристов России и был членом Союза писателей России. Он был награжден орденом Октябрьской революции (1980), орденом Трудового Красного знамени. В 2012 году политику присвоили звание заслуженного юриста РФ.
Анатолий Лукьянов был автором более 350 научных публикаций и учебников, в основном по теории советского права. Среди его книг — "Переворот мнимый и настоящий" (1993), "Август 91-го. А был ли заговор?" (2010). Он также издавал сборники своих стихов.