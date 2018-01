Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг

"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, ему было 87 лет", — отметили в космическом ведомстве. В нем напомнили, что Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла Columbia, первый пилотируемый полет которого был произведен в 1981 году. "Он [Янг] шесть раз отправлялся в космос в рамках программ Apollo, Gemini и Shuttle, — говорится в заявлении.

В биографии Янга, опубликованной на сайте NASA, отмечается, что он был "первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны". Он был отобран в отряд астронавтов в 1962 году и прекратил работать в NASA в 2004 году. Как отмечает космическое ведомство, после этого "он продолжал выступать за развитие технологий, которые позволят нам жить и работать на Луне и Марсе".

По подсчетам NASA, за свою карьеру Янг находился в космосе примерно 835 часа. Где он скончался, в NASA не уточняют.

