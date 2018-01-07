07.01.2018, 10:10

Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг

 (34)
ИТАР-ТАСС
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Умер побывавший на Луне астронавт NASA Джон Янг
TT NYHETSBYRÅN, AP

Американский астронавт Джон Янг, высаживавшийся на поверхность Луны, скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в субботу в Twitter, передает ТАСС.

"Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, ему было 87 лет", — отметили в космическом ведомстве. В нем напомнили, что Янг дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность, а также был командиром шаттла Columbia, первый пилотируемый полет которого был произведен в 1981 году. "Он [Янг] шесть раз отправлялся в космос в рамках программ Apollo, Gemini и Shuttle, — говорится в заявлении.

В биографии Янга, опубликованной на сайте NASA, отмечается, что он был "первым человеком, совершившим полет в космос шесть раз с Земли и семь раз, если считать запуск с Луны". Он был отобран в отряд астронавтов в 1962 году и прекратил работать в NASA в 2004 году. Как отмечает космическое ведомство, после этого "он продолжал выступать за развитие технологий, которые позволят нам жить и работать на Луне и Марсе".

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По подсчетам NASA, за свою карьеру Янг находился в космосе примерно 835 часа. Где он скончался, в NASA не уточняют.



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