Умер писатель Андрей Битов

По словам Юзефович, ее мать Анна Бердичевская была с ним в больнице. Битову был 81 год.

Андрей Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, лауреат премий журналов ”Дружба народов”, ”Новый мир”, ”Иностранная литература”. По его сценариям были сняты фильмы ”Маленький беглец” и ”В четверг и больше никогда”.

В библиографии Битова — ”Пушкинский дом”, ”Преподаватель симметрии: роман-эхо”, ”Улетающий Монахов: роман-пунктир”, ”Аптекарский остров”, ”Семь путешествий”, ”Дни человека”, ”Оглашенные”, ”Вычитание зайца” и другие книги.