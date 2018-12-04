04.12.2018, 07:49

Умер писатель Андрей Битов


Lenta.ru
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Умер писатель Андрей Битов
Wikipedia.org

Скончался русский писатель Андрей Битов. Об этом в понедельник, 3 декабря, в Facebook сообщила литературный критик Галина Юзефович.

По словам Юзефович, ее мать Анна Бердичевская была с ним в больнице. Битову был 81 год.

Андрей Битов — один из основателей постмодернизма в русской литературе, лауреат премий журналов ”Дружба народов”, ”Новый мир”, ”Иностранная литература”. По его сценариям были сняты фильмы ”Маленький беглец” и ”В четверг и больше никогда”.

В библиографии Битова — ”Пушкинский дом”, ”Преподаватель симметрии: роман-эхо”, ”Улетающий Монахов: роман-пунктир”, ”Аптекарский остров”, ”Семь путешествий”, ”Дни человека”, ”Оглашенные”, ”Вычитание зайца” и другие книги.

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