04.01.2018, 11:18

Умер писатель Аарон Аппельфельд


Gazeta.ru
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Küünal
Pilt on illustreerivFoto: Anni Õnneleid

Израильский прозаик и поэт Аарон Аппельфельд умер в возрасте 85 лет, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Нaaretz.

Сообщается, что у него остались жена и трое детей.

Аарон Аппельфельд является одним из известнейших авторов Израиля на иврите, несмотря на то, что он не знал этого языка в детстве. Его родным языком был немецкий язык, но он также говорил на идише, украинском, русском, английском и итальянском языках.

Во время войны Аппельфельд был депортирован вместе со своим отцом в один из концентрационных лагерей Транснистрии. Он бежал и скрывался в течение трех лет до прихода советской армии, в которую вступил поваром. После Второй мировой войны, Аппельфельд провел несколько месяцев в лагере для перемещенных лиц в Италии. В 1946 году он эмигрировал в Палестину.

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