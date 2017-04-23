Умер первый вице-премьер в правительстве Черномырдина Алексей Большаков

Бывший вице-премьер и первый заместитель председателя правительства России Алексей Большаков умер в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова, пациентом которого тот был в последнее время, пишет Lenta.ru.

Там сообщили, что смерть наступила вечером 21 апреля. ”Он неоднократно ранее поступал на лечение, последний раз поступил с нарастающей сердечной недостаточностью, болезнь развивалась стремительно”, — объяснили в лечебном учреждении.

О дате и месте похорон не сообщается.

Алексей Большаков родился 17 декабря 1939 года. В 70-х и 80-х годах 20-го века занимал руководящие должностей на ленинградских предприятиях, с 1988 по 1991 годы — в Ленгорисполкоме, позднее работал в мэрии Санкт-Петербурга. В ноябре 1994-го, при премьер-министре Викторе Черномырдине, его назначили зампредправительства по вопросам сотрудничества со странами СНГ, а в августе 1996 года, в результате формирования второго кабмина Черномырдина, — первым запредправительства, он курировал вопросы госуправления в промышленности, транспорте и связи. Работать в кабинете министров Большаков закончил в марте 1997 года. Среди его наград — Государственная премия СССР, ордена ”Знак Почета” и Трудового Красного Знамени