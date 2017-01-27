Умер первый глава ЛНР

В Подмосковье скончался первый глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Валерий Болотов. Об этом в пятницу, 27 января, ”Ленте.ру” сообщил спикер парламента Новоросии Олег Царев.

По его словам, политик умер в своем доме в Московской области. Об этом Цареву рассказала супруга Болотова.

Болотов был одним из участников выступлений против новых киевских властей весной 2014-го, в частности, он принимал участие в захвате здания Службы безопасности Украины в Луганске в апреле того же года. В том же месяце Болотов был избран исполняющим обязанности народного губернатора Луганской области.

В мае 2014 года на сессии Верховного совета ЛНР он был избран главой самопровозглашенной республики. В августе того же года сложил полномочия первого руководителя ЛНР, сославшись на последствия ранения, полученного несколькими месяцами ранее при покушении на его жизнь.

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После этого Болотов занимался организацией поставок гуманитарной помощи в Донбасс.

Донецкая и Луганская народные республики были провозглашены весной 2014 года по итогам прошедших референдумов о независимости. В апреле того же года Киев объявил о силовой операции против республик. По данным ООН, жертвами конфликта стали более девяти тысяч человек.