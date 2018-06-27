Умер отец Майкла Джексона

Музыкальный менеджер Джозеф Джексон, отец певца Майкла Джексона, скончался в Лос-Анджелесе. Об этом в среду, 27 июня, сообщает TMZ.

Джексону было 89 лет. В июне его госпитализировали с терминальной стадией рака. Он умер в окружении жены, детей и внуков.

В 2014 году Джозефа Джексона включили в Зал славы ритм-н-блюза.

У него было 10 детей — все, кроме умершего в младенчестве, стали профессиональными музыкантами.

В начале 1960-х Джо Джексон начал работать в качестве менеджера с музыкальной группой Jackson 5, состоящей из его сыновей. Позже Майкл Джексон рассказывал, что отец постоянно ругался на них и порол во время репетиций и перед выступлениями. Он отмечал, что насаждаемая отцом строгая дисциплина сыграла определенную роль в его карьере.