15.05.2018, 19:50

Умер основатель "новой журналистики" Том Вулф


bbcrussian.com
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Умер основатель "новой журналистики" Том Вулф
Foto: AP/SCANPIX

Скончался американский журналист и писатель Том Вулф - основатель "новой журналистики": движения 1970-х годов, которое провозгласило стирание граней между журналистикой и литературой.

Вулфу было 87 лет. Он умер в больнице на Манхэттене, куда был доставлен с инфекционным заболеванием.

Известность Вулфу принес сборник эссе "Конфетнораскрашенная апельсиннолепестковая обтекаемая малютка" (The Kandy-Colored Tangerine Flake Steamline Baby). Далее последовали документальный роман "Электропрохладительный кислотный тест" об американском андеграунде 60-х и роман "Нужная вещь" (Right Stuff), также известный в русском переводе под заглавием "Битва за космос".

С 1980-х годов Вулф перешел к художественным романам: на рубеже XX и XXI веков были изданы "Костры амбиций", "Я — Шарлотта Симмонс" и другие.

Вулф и его единомышленники проповедовали отход от объективно-фактологического пересказа, использование литературной композиции, диалогов и внутренней речи героев в журналистских очерках на любые темы: от войны во Вьетнаме до развлечений сельских пьяниц.

Вулф был достопримечательностью Манхэттена, где жил последние полвека, пишет газета New York Times: "Высокий, стройный, голубоглазый, юно выглядящий в безупречном костюме-тройке цвета ванили от дорогого портного, в шелковой сорочке в полоску с высоким воротником, ярким платком, выглядывающим из нагрудного кармана, в белых туфлях. Когда его однажды попросили одним словом описать свой образ, он ответил: "Неопретенциозный".

Вулф был известен как автор метких сатирических образов и даже мемов: например, "радикальный шик" и "десятилетие имени меня" (Me Decade).

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