Умер основатель ”МММ” Сергей Мавроди

В возрасте 62 лет умер Сергей Мавроди, передает mk.ru.

По данным издания, накануне, 25 марта он был госпитализирован в 67-ю горбольницу, где скончался утром 26 марта.

Сергей Мавроди являлся основателем акционерного общества ”МММ”, которое считается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой по количеству пострадавших. В 2003 году Мавроди был осужден в России за мошенничество в крупных размерах. По некоторым данным, потерпевшими от участия в пирамиде были признаны 10 454 человека.