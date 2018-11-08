Умер один из самых жестоких серийных маньяков Украины: счет жертв идет на десятки

Находясь за решеткой, Ткач женился на 27-летней девушке Елене из Ярославля, которая уже родила ему ребенка. По словам Елены, она влюбилась в преступника еще в 16 лет, увидев серийного маньяка по телевизору. В течение семи лет девушка вела его поиск по тюрьмам. Ткач с Еленой переписывались и через некоторое время смогли увидеться вживую. Маньяк предложил девушке пожениться, и она согласилась.

Как сообщалось, первую жертву преступник изнасиловал и задушил в 1980 году в Симферополе. Убив незнакомую девушку, некрофил набрал телефонный номер "02". Как позднее объяснял сам Ткач, он хотел "помочь коллегам по службе обнаружить труп".

Однако разговор с дежурным по РОВД не получился: тот отказался назвать свое имя, и Ткач в сердцах бросил трубку. Тогда же возник и новый стимул для новых зверских убийств. Как пояснял сам маньяк, ему до страсти хотелось доказать высшему руководству милиции полную профнепригодность ее оперсостава.

Маньяк действовал в Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях, время от времени меняя свое место жительства и ареал "охоты". Благодаря набору криминалистических знаний Ткач никогда не оставлял следов на телах своих жертв: например, снимал с них все предметы одежды и обуви, на которых могли бы остаться отпечатки его пальцев, а также стирал следы спермы.

Девушек Ткач обычно выслеживал вблизи железнодорожного полотна и автострад, считая, что прежние коллеги заподозрят в совершении преступления какого-то дальнобойщика или приезжего. Перед началом "охоты" он выпивал стакан "смеси N3": водка с димедролом.

Почерк у Ткача был фирменный: он пережимал девушке сонную артерию, а затем брал "на добрую память" золотые украшения, помаду, зеркальце, сумочку и непременно нижнее белье жертвы. С места преступления шел не по рельсам, а по шпалам, поскольку в этом случае служебные собаки не в состоянии взять след, сообщает Newsru.com.

Последним местом проживания маньяка стал город Пологи, куда он переселился в 2000 году. Первые три года Ткач вел себя осторожно — в округе не было зафиксировано ни одного убийства с изнасилованием. Но с ноября 2003 года такие преступления стали происходить все чаще и чаще.

Летом 2005 года маньяка искали свыше 600 человек из личного состава Запорожского гарнизона милиции. Одна из потенциальных жертв маньяка осталась жива и помогла составить фоторобот преступника. Но если бы не последняя жертва — шестилетняя дочь приятеля-соседа Катя — Ткач еще долго был бы неуловим.

В августе маньяк сам пришел на похороны девочки, где его опознали подружки убитой и двое мальчиков, с которыми Катя играла на берегу реки незадолго до гибели. "Надо было и их утопить, — сетовал маньяк во время допросов. — Напрасно пожалел".

Подобно многим другим маньякам, Ткач казался хорошим человеком и примерным семьянином. До своего ареста он был трижды женат, имел четырех детей. После изгнания из милиции Ткач увлекся тяжелой атлетикой.

За тяжкие преступления, совершенные Сергеем Ткачом, были осуждены десять человек в разных областях Украины. Так, осужденный в 1997 году Игорь Рыжков отсидел за одно из убийств "пологовского маньяка" 10-летний срок. Когда ему выносили приговор, на Украине еще не была отменена смертная казнь. От расстрела Рыжкова спасли адвокаты.

Еще одним арестованным по делу Ткача стал житель Павлограда Владимир Светличный — его обвинили в убийстве собственной 9-летней дочери. В 2000 году Светличный повесился в камере Днепропетровского СИЗО. Даже после ареста Ткача шестеро человек, осужденных за его преступления, продолжали отбывать сроки. Одним из них был Яков Попович, которого в 14 лет приговорили к 15 годам заключения. Юноша был осужден за убийство его девятилетней племянницы Яны Попович.

Другой жертвой милицейского произвола в деле Ткача стал житель села Чапаевка Пологовского района Николай Демчук. Стражи порядка задержали его возле магазина в сентябре 2003 года. Суд длился всего 40 минут. Подсудимого приговорили к 10 годам лишения свободы.