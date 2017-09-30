Умер один из основателей КВН и ”Спокойной ночи, малыши!”

В Москве на 73-м году жизни умер Андрей Меньшиков. Об этом ”Интерфаксу” сообщили в его семье.

Меньшиков был связан с советским телевидением с 60-х годов. Он был капитаном команды КВН Московского инженерно-строительного института — первого чемпиона ”Клуба веселых и находчивых”. В 1971 году КВН был закрыт, спустя 15 лет при участии Меньшикова программа вернулась на телевидение.

С 1975 года Меньшиков работал в молодежной редакции Центрального телевидения в должности заведующего отделом. При его участии были созданы такие программы, как ”А ну-ка, девушки!”, ”Спринт для всех”, ”Веселые ребята”, ”Спокойной ночи, малыши!”, ”Будильник”, передает Lenta.ru.

Он был автором и режиссером первого советско-американского детского телемоста ”Можем быть одной семьей”. Программа в 1988 году была удостоена премии ”Эмми” Американской академии телевидения.

В 1991 году на российском телевидении Меньшиков создал студию телепрограмм для детей и юношества — Студию ”Рост”. При его участии были запущены такие передачи, как ”Там-там новости”, ”Праздник каждый день”, ”Чудо-сказка” и другие. За детскую ежедневную информационную программу ”Там-там новости” он был удостоен в 1995 году премии ТЭФИ.