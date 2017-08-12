Умер народный артист России Виктор Смирнов

Народный артист России Виктор Смирнов умер в ночь на 12 августа на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Александринского театра.

"В последние годы Виктор Федорович боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна. Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены. Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Виктора Федоровича", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дату церемонии прощания сообщат позже, передает ТАСС.

Актерскую карьеру Виктор Смирнов начал в 1983 году в Ленинградском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Первой работой на Александринской сцене стала роль Пугачева в спектакле "Капитанская дочка". Всего на сцене Александринского театра Смирнов создал около 50 ролей.