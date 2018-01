Умер лидер The Fall Марк Смит

Вокалист британской постпанк-группы The Fall Марк Эдвард Смит умер на 60-м году жизни, сообщается на сайте группы.

”С глубоким сожалением мы объявляем о смерти Марка Э. Смита. Он умер утром у себя дома”, — говорится в сообщении, оставленном менеджером группы Пэм Вандер. Более подробная информация о смерти музыканта, по ее словам, будет опубликована позднее.

В августе 2017 года The Fall отменила выступления из-за госпитализации Смита, у которого выявили проблемы с дыхательной системой. В ноябре на некоторых концертах в Великобритании он появлялся на инвалидной коляске, пишет Дождь.

Смит родился в 1958 году в семьей рабочих в Манчестере. Он ушел из дома в 16 лет, а в возрасте 19 лет основал The Fall. Сначала в группе он играл на гитаре, а потом стал выступать с собственными песнями. C 1984 по 2004 год, как пишет BBC, 27 песен группы оказывались в сотне самых популярных британских песен. Среди самых известных работ The Fall — Hit The North, Theme From Sparta FC, There’s A Ghost In My House, Victoria, а также Hip Priest, которую использовали в фильме ”Молчание ягнят”. Состав группы за время ее деятельности менялся 58 раз.