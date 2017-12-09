Умер Леонид Броневой

На 89-м году жизни в Москве скончался народный артист СССР Леонид Броневой. Прощание в артистом пройдет в театре ”Ленком”, в котором он служил в последние годы. О дате прощания и похорон будет известно позже.

В субботу, 9 декабря, скончался актер театра и кино Леонид Броневой. Об этом РИА Новости рассказал директор театра ”Ленком”, в котором служил артист, Марк Варшавер.

”Сегодня в 7:30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой”, — сказал Варшавер.

”Прощание, конечно, пройдет в нашем театре, агент уже занимается похоронами”, — уточнил Варшавер ТАСС. ”Смерть Леонида Броневого — большая потеря для театра, громадная”, — добавил он.

Актеру было 88 лет, свой день рождения он должен был отметить 17 декабря.

Броневой родился в Киеве в 1928 году, в детстве пережил ссылку как сын врага народа и эвакуацию после начала войны в 1941 году. Театральное образование получил в Ташкенте, в 1953 году был принят сразу на третий курс в школу-студию МХАТ. После окончания училища работал в театрах Грозного и Воронежа.

В 1962 году Броневой поступил в Московский драматический театр на Малой Бронной, где сыграл много ролей в спектаклях великого режиссера Анатолия Эфроса и стал одним из ведущих актеров театра. Он создал выдающиеся образы в спектаклях ”Женитьба”, ”Ромео и Джульетта”, ”Сказки старого Арбата”, ”Месяц в деревне”, ”Директор театра” и других, снимался в телевизионных фильмах Эфроса ”Борис Годунов” (Шуйский) и ”Несколько слов в честь г-на де Мольера” (Людовика XIV).

С 1988 года Броневой работал в театре ”Ленком” под руководством режиссера Марка Захарова. С первой же роли Броневой стал одним из самых ярких явлений в звездной труппе этого театра. Он играл в спектаклях ”Мудрец”, ”Диктатура совести”, ”Чайка”, ”Королевские игры”, ”Варвар и еретик”, ”Плач палача”, ”Вишневый сад”. Примечательно, что роль Яичницы в гоголевской ”Женитьбе” Броневой сыграл и в спектакле Эфроса (1975 год), и в постановке Захарова (2007 год).

В кино актер снимался с 1964 года, однако всенародную известность ему принесла роль шефа гестапо Генриха Мюллера в сериале Татьяны Лиозновой ”Семнадцать мгновений весны” (1973 год), многие реплики из которой ушли в народ и стали самостоятельными мемами.

Знаковыми для Броневого стали также его работы в фильмах ”Покровские ворота” Михаила Козакова (Велюров), ”Тот самый Мюнхаузет” (бургомистр) и ”Формула любви” (доктор) Марка Захарова. Всего актер сыграл более около 50 театральных ролей, снялся в 70 фильмах, участвовал в телеспектаклях и радиопостановках.