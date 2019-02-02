Умер легендарный диктор программы ”Время” Евгений Суслов

По ее словам, в последние годы жизни Суслов тяжело болел. Ему был 81 год. Причина смерти телеведущего неизвестна.

Евгений Суслов прошел конкурсный отбор в отдел дикторов Центрального телевидения в 1962 году. Он вел программу ”Время”, ”Голубой огонек” и комментировал парады на Красной площади. Суслов проработал на телевидении более 30 лет, в 1984 году ему присвоили звание заслуженного артиста РСФСР.



