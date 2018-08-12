12.08.2018, 17:50

Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол


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Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол
TEKEE TANWAR, AFP

В Лондоне в возрасте 85 лет умер лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Найпол, сообщает BBC со ссылкой на родственников писателя, передает "Медуза".

Видиадхар Найпол — автор более 30 книг. Он получил Нобелевскую премию в 2001 году с формулировкой ”за объединение проницательного повествования и непреклонной честности в произведениях, заставляющих нас задуматься над фактами, которые обсуждать не принято”.

Одним из самых известных произведений Найпола стал роман ”В подвешенном состоянии”, за который писатель в 1971 году получил Букеровскую премию. В 2018 году роман вошел в шорт-лист награды ”Золотой Букер”, присужденной за лучшую книгу за 50-летнюю историю премии. В итоге награду получил роман ”Английский пациент” Майкла Ондатже.

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