Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи
Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает La Repubblica в понедельник, 26 ноября.
Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает La Repubblica в понедельник, 26 ноября.
Бертолуччи снял такие фильмы, как ”Последнее танго в Париже”, ”Мечтатели”, ”Ускользающая красота”, ”Последний император” и ”Конформист”.
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