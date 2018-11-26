26.11.2018, 10:46

Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи


Lenta.ru
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Умер культовый режиссер Бернардо Бертолуччи
Foto: Gregorio Borgia, AP

Итальянский режиссер Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 78 лет. Об этом сообщает La Repubblica в понедельник, 26 ноября.

Бертолуччи снял такие фильмы, как ”Последнее танго в Париже”, ”Мечтатели”, ”Ускользающая красота”, ”Последний император” и ”Конформист”.

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