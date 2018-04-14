Умер кинорежиссер Милош Форман

В США скончался кинорежиссер, двукратный лауреат премии "Оскар" Милош Форман. Об этом сообщает Hollywood Reporter. Форману было 86 лет. О причинах и обстоятельствах его смерти пока не сообщается.

Милош Форман родился в городе Часлав в Чехословакии в 1932 году. Режиссерскую карьеру он начал на родине. Известность за пределами ему принес фильм "Черный Петр". В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, режиссер эмигрировал в США.

Главным кинематографическим шедевром Формана считается фильм "Пролетая над гнездом кукушки", снятый в 1975 году по одноименному роману Кена Кизи. Картина получила пять "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру, и принесла Форману мировую славу.

"Амедей" — еще одна оскароносная картина в фильмографии режиссера. Она получила восемь статуэток, в том числе в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Форман также снял "Народ против Ларри Флинта" ("Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля), "Вальмон", "Человек на Луне", "Рэгтайм".