14.04.2018, 10:50

Умер кинорежиссер Милош Форман


Интерфакс
EST 4
Miloš Forman
Miloš FormanFoto: FABRIZIO BENSCH, REUTERS

В США скончался кинорежиссер, двукратный лауреат премии "Оскар" Милош Форман. Об этом сообщает Hollywood Reporter. Форману было 86 лет. О причинах и обстоятельствах его смерти пока не сообщается.

Милош Форман родился в городе Часлав в Чехословакии в 1932 году. Режиссерскую карьеру он начал на родине. Известность за пределами ему принес фильм "Черный Петр". В 1968 году, после ввода советских войск в Чехословакию, режиссер эмигрировал в США.

Главным кинематографическим шедевром Формана считается фильм "Пролетая над гнездом кукушки", снятый в 1975 году по одноименному роману Кена Кизи. Картина получила пять "Оскаров", в том числе за лучшую режиссуру, и принесла Форману мировую славу.

"Амедей" — еще одна оскароносная картина в фильмографии режиссера. Она получила восемь статуэток, в том числе в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший режиссер".

Форман также снял "Народ против Ларри Флинта" ("Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля), "Вальмон", "Человек на Луне", "Рэгтайм".

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО и ВИДЕО: США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии, выпущено более 100 ракет

14.04.2018
По Сирии в ходе ночного удара было выпущено более сотни крылатых ракет. Российских военных об атаке предупредили французские коллеги. ПВО РФ в отражении ударов не участвовали, но, как уверяют в МО, сирийцы сбили многие ракеты своими комплексами, произведенными в СССР: С-200, "Бук", "Квадрат". В Минобороны также объявили о нанесении ударов по мирным целям — пока, впрочем, не назвав ни одной.
Подробнее

Удар по Сирии: Миксер рассказал, что можно ожидать в качестве ответной реакции от России

14.04.2018
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер прокомментировал, что удар по Сирии дает понять Асаду и его союзникам, что демократический мир не готов сносить применение химического оружия.
Подробнее

ГРАФИК DELFI: Смотрите, по каким местностям были нанесены удары в Сирии

14.04.2018
Телеканал CNN сообщил со ссылкой на очевидцев, что в Дамаске произошла серия взрывов. Они начались в то время, как президент США Дональд Трамп в своем обращении к нации объявил о решении нанести удар по Сирии.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

3 ЛУЧШИХ МЕСТА ДЛЯ СВАДЬБЫ | На какой мызе отметить слово “да”?
На первый взгляд, организация свадьбы — это просто уйма вопросов! Где заказать платье невесты — или вообще взять напрокат? Как сообщить родителям? Кого пригласить на регистрацию? Устроить традиционную свадьбу или что-то экстраординарное? Где взять на всё это денег? И вопросам этим не видно конца и края. Для свадьбы нужны, прежде всего, две вещи — молодая чета и хорошее место, где можно отметить этот свой особенный день.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Путин: США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, по сути потакают террористам

14.04.2018
Президент России Владимир Путин назвал ракетный удар трех стран по Сирии "актом агрессии против суверенного государства". США усугубляют гуманитарную катастрофу в Сирии, по сути потакают террористам, заявил Путин. Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН, говорится на сайте Кремля.
Подробнее


Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106012001
118,80 €
71,28 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100014
189,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Осторожно! С таллиннского рынка департамент изъял из продажи мясо неизвестного происхождения

14.04.2018
Ветеринарно-пищевой департамент обнаружил на Центральном рынке в Таллинне более 300 килограммов говядины неизвестного происхождения. Мясо изъято из продажи и отправлено на переработку.
Подробнее



В каких случаях можно устанавливать видеокамеры на рабочем месте?

14.04.2018
Многие люди уже привыкли к тому, что вокруг нас все буквально напичкано видеокамерами. Они на улицах, в магазинах, в автобусах, в банках. Но как быть, если и работать вам приходится под постоянным надзором зоркого ока? Причем камера передает не только картинку, но еще и пишет со звуком. Имеет ли право начальник отслеживать при помощи видеокамеры, что вы делаете на рабочем месте и во сколько приходите? И где та грань, где заканчивается необходимый контроль и начинается уже незаконная слежка за подчиненными, разбиралась "МК-Эстония".
Подробнее