Умер известный серийный убийца Чарльз Мэнсон

Американский серийный убийца Чарльз Мэнсон, отбывавший пожизненное заключение в одной из тюрем США, скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на сестру одной из жертв Мэнсона.

Девушка сообщила, что тюрьма, в которой убийца отбывал наказание, контактирует со всеми родственниками его жертв. Она сказала, что в 8:13 19 ноября (7:13 20 ноября мск) получила звонок, ей сообщили, что Мэнсон скончался.

Телеканал ABC News со ссылкой на представителя на представителя тюрьмы подтвердил смерть Мэнсона.

Ранее стало известно, что убийцу госпитализировали из тюрьмы.

Чарльз Мэнсон, глава ”коммуны” убийц ”Семья”, осужден на пожизненное заключение за убийство своего приятеля Гэри Хинмена летом 1969 года. В августе того же года участники группировки Мэнсона убили супругу Романа Полански Шерон Тейт, находившуюся в тот момент на восьмом месяце беременности. В настоящее время ему 83 года, в 2027 году Мэнсону планировали предоставить возможность подать прошение о досрочном освобождении.