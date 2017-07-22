Умер исполнитель роли отца семейства в фильме ”Один дома”

В США скончался актер Джон Хёрд, хорошо известный по роли отца семейства в комедиях ”Один дома” и ”Один дома 2”. Ему было 72 года.

Американский актер Джон Хёрд, сыгравший отца семейства в фильмах ”Один дома” и ”Один дома 2”, скончался 21 июля в Пало-Альто, штат Калифорния, сообщает TMZ.

По информации издания, актер был обнаружен мертвым в гостиничном номере горничной. Руководство отеля вызвало скорую, прибывшие медики констатировали смерть актера. Хёрду было 72 года.

Причина смерти пока не установлена. По словам представителя актера, Хёрд в минувшую среду перенес ”небольшую операцию на спине” и оставался в отеле до выздоровления.

Наибольшую известность актеру принесла роль Питера МакКаллистера — отца семейства из фильмов ”Один дома” и ”Один дома 2”. Последней работой Хёрда стала роль банкира в фильме ”Нападение на Уолл-стрит”, вышедшем на экраны в 2013 году.