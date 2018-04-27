27.04.2018, 15:20

Умер Чарльз Невилл


Gazeta.ru
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KüünalFoto: Anni Õnneleid

Американский саксофонист Чарльз Невилл, один из основателей и участников группы Neville Brothers, скончался в возрасте 79 лет, сообщает USA Today.

Карьера Невилла началась в 1950-х, когда он выступал вместе с Би Би Кингом и другими джазовыми звездами. С 1970-х играл в коллективе Neville Brothers вместе со своими братьями Аароном, Артом и Сирилом. В ноябре прошлого года Невилл рассказал, что страдает от рака поджелудочной железы.

Чарльз Невилл умер за день до открытия в Новом Орлеане музыкального фестиваля Jazz & Heritage, хедлайнерами финального дня которого Neville Brothers были долгие годы.

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