18.08.2018, 12:49

Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан

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Интерфакс
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Умер бывший генсек ООН Кофи Аннан
Foto: ÜRO

Бывший генеральный секретарь ООН и лауреат Нобелевской премии мира 2001 года Кофи Аннан скончался в возрасте в возрасте 80 лет, сообщает некоммерческая организация Фонд Кофи Аннана. Он ушел из жизни в больнице Берна (Швейцария).

Дипломат родился в Гане в 1938 году.

На работу в ООН Кофи Аннан поступил в 1961 году. В 1997 году он стал седьмым генеральным секретарем ООН, став первым, кому удалось пройти путь от простого сотрудника организации до ее главы. Он занимал этот пост до 2006 года.

В 2001 году Аннану была присуждена Нобелевская премия мира.

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