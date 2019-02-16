Умер Бруно Ганц



Отмечается, что актер умер дома. Причина смерти пока неизвестна.

Ганц был известен благодаря главным ролям в фильмах ”Небо над Берлином”, ”Небо над Берлином 2”, ”Бункер, ”Чтец” и ”Американский друг”. Также в 2004 году Ганц сыграл Адольфа Гитлера, а в 2017 году — Зигмунда Фрейда.

Сообщается, что летом 2018 года Ганц должен был сыграть рассказчика в опере Моцарта ”Волшебная флейта” на Зальцбургском фестивале, но ему пришлось отказаться по совету медиков.