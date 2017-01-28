Умер британский актер Джон Херт

Британский актер театра и кино Джон Херт скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает The Mirror.

Несколько лет назад актеру был диагностирован рак поджелудочной железы. В последние годы жизни он часто жаловался на проблемы со здоровьем. пишет Дождь.

Коллеги актера по сцене и экрану выразили искренние соболезнования семье Херта. ”О нет, что за ужасные новости. Мы потеряли великого Джона Херта — на сцене, на больших и малых экранах. Прекрасный человек”, — написал в твиттере о смерти Херта британский актер Стивен Фрай.

Самыми известными ролями Херта стали работа в фильме ”Человек-слон” 1980 года, где он сыграл прототипа реально существующего человека Джона Меррика, болевшего редчайшей болезнью, вызывающей деформации всего тела. За эту роль Херт был номинирован на ”Оскар”.

Он также сыграл главную роль в экранизации романа-антиутопии Джорджа Оруэлла ”1984” и в фильме ”Чужой”. Массовому зрителю Херт знаком ролью мистера Олливандера в фильмах о Гарри Поттере и Доктора Кто в одноименном сериале. В 2017 году на широкий экран выйдет картина ”Джеки”, посвященная Жаклин Кеннеди, вдове президента США Джона Кеннеди, в которой Херт сыграл священника.