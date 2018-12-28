28.12.2018, 17:05
Умер Амос Оз
Израильский прозаик Амос Оз скончался в возрасте 79-ти лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его дочь.
Израильский прозаик Амос Оз скончался в возрасте 79-ти лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его дочь.
Как отмечается, он умер от рака.
Амос Оз является автором многочисленных статей и эссе об арабо-израильском конфликте.
Роман писателя ”Мой Михаэль” 1968-го года был включен в список ста лучших романов XX века по версии Международной ассоциации издателей.
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