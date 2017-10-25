Умер американский певец Фэтс Домино, один из родоначальников рок-н-ролла

На 90-м году жизни скончался один из родоначальников рок-н-ролла Фэтс Домино, прославившийся в 50-е исполнением песен "Blueberry Hill" и "Ain't That a Shame".

Музыкальные критики называют первый сингл Фэтса Домино "The Fat Man" первой рок-н-ролльной пластинкой в истории музыки.

Пять пластинок Домино, изданных до 1955 года, были проданы тиражом более миллиона экземпляров и получили статус золотых. Объем продаж его релизов уступал только Элвису Пресли.

Творчество Фэтса Домино сыграло важную роль в формировании классического звучания рок-н-ролла и оказало значительное влияние на музыкантов 1960-х и 70-х годов.

О влиянии Фэтса Домино на свое творчество, в частности, говорили Элвис Пресли и Пол Маккартни.

Фэтс Домино — обладатель почетной награды Grammy Lifetime Achievement. Музыкант одним из первых попал в Зал славы рок-н-ролла — в 1986 году.

Соболезнования в связи с кончиной музыканта в "Твиттере" выражают знаменитости, в том числе актер Сэмюэл Л. Джексон и музыкант Билли Брэгг.

В марте этого года в США скончался еще один музыкант, которого причисляли к основоположникам рок-н-ролла. Чак Берри умер в своем доме в штате Миссури в возрасте 90 лет.