Умер актер Владимир Толоконников

Актер театра и кино Владимир Толоконников, известный по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме “Собачье сердце”, умер в ночь на воскресенье, 16 июля, в Москве. Об этом сообщила представитель Театра Лермонтова в Алма-Ате, где работал актер, передает РИА “Новости”.

“Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (1.00 мск)”, — сообщила она.

Владимир Толоконников является заслуженным артистом Казахской ССР.

Он также сыграл главную роль в фильме “Хоттабыч”, вышедшем в 2006 году, за которую он получил кинонаграду MTV-2007 в номинации “Лучшая комедийная роль”.