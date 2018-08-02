Умер актер из "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих" Юрий Мартынов

Заслуженный артист России Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Государственного театра киноактера.

"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 2 августа 2018 года заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова", - говорится в сообщении пресс-службы.

Мартынов прослужил в Государственном театре киноактера более 50 лет. "Природные данные и артистистический темперамент вкупе с силой характера помогли Юрию Федоровичу создать потрясающие образы в кинофильмах. Его талант отличали требовательность к себе и верность любимой профессии - то, что сегодня служит примером для молодого поколения артистов. Выражаем искренние соболезнования близким и родным, всем друзьям и коллегам Юрия Мартынова", - передает пресс-служба слова директора театра Сурена Шаумяна.

Актер сыграл более чем в 120 фильмах, среди которых - "Жестокий романс", "Вокзал для двоих", "Тени исчезают в полдень", "Неуловимые мстители", "Тот самый Мюнхгаузен", "Судьба", "Вечный зов", "Дело было в Пенькове", "Сержанты", "Им было 19", "Гусарская баллада", "Мы, русский народ", "Дикий мед", "Зареченские женихи", "Освобождение", "Адъютант его превосходительства", "Неподсуден", "Дела сердечные", "Черный принц", "Барышня-крестьянка".