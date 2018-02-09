Умер актер из фильмов ”Табор уходит в небо” и ”Очи черные”

Умер актер, поэт, композитор, сценарист, исполнитель цыганских песен и романсов Дмитрий Бузылев, сообщает агентство городских новостей ”Москва” со ссылкой на пресс-службу Союза кинематографистов России.

Артист скончался 7 февраля на 62-м году жизни после продолжительной болезни.

Церемония прощания состоится 11 февраля в Доме кино. Отпевание и захоронение пройдут на Пыхтинском кладбище.

Бузылев — заслуженный артист России. Он известен по фильмам ”Табор уходит в небо” и ”Очи черные”.

В октябре 2017 года сообщалось, что Бузылев попал в реанимацию.