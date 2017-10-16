Умер актер Дмитрий Марьянов

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом ”Ленте.ру” сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу города Лобня. Прибыв на место, они передали пациента врачам, которые констатировали смерть около 19:30 мск.

Собеседник ”Ленты.ру” уточняет, что, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия. Криминальная версия гибели пока исключается.

С 1994 года актер работал в театре ”Ленком”, где играл в спектаклях ”Юнона и Авось”, ”Бременские музыканты”, ”Поминальная молитва” и других. Популярность в кино ему принесла роль бойца спецназа ”Лягушонок” в фильме ”Львиная доля”, где он сыграл вместе с Чулпан Хаматовой и Николаем Караченцовым. Всего с 1986 года он сыграл более чем полусотню ролей.